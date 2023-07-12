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15:05, 12 июля 2023Мир

Сеул предупредил о способности ракет КНДР ударить по Парижу и Берлину

Президент Южной Кореи заявил об угрозе удара ядерных ракет КНДР по Парижу и Берлину

Фото: KCNA / Reuters

Сеул предупредил о способности ядерных ракет КНДР ударить по Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Южной Кореи Юна Сок Еля.

«Ядерные ракеты Северной Кореи представляют реальную угрозу и способны ударить не только по Вильнюсу, но и по Парижу, Берлину и Лондону», — заявил он, добавив, что странам НАТО следует сплотиться и вместе осудить поведение КНДР.

По его словам, безопасность Европы и Азии в современном мире взаимосвязана. В частности, политик призвал Австралию, Японию и Новую Зеландию укреплять сотрудничество.

Ранее власти Японии предупредили, что ракеты КНДР могут достичь любой точки США. Отмечается, что в зависимости от веса боеголовки и других факторов дальность полета ракеты может составить более 15 тысяч километров.

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    Анастасия Заикина
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