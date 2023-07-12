Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24

Минобороны России заявило о сбитом вертолете воздушных сил Украины Ми-24 в ДНР

Российские военнослужащие сбили украинский вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что вертолет был сбит истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Черевковка.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Также уничтожены 15 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Днем ранее, 11 июля, оборонное ведомство сообщало, что российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 — в районе населенных пунктов Садовое и Тягинка в Херсонской области. Помимо этого, удалось перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и один снаряд системы залпового огня HIMARS.