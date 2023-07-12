Российскую телеведущую избили на Бали

Парень экс-ведущей программы «Измены» Татьяны Виноградовой избил ее на Бали

Экс-ведущая телепрограммы «Измены» на телеканале «Ю», актриса и психолог Татьяна Виноградова сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что ее избил ее парень по имени Сергей, с которым она жила на Бали.

По словам Виноградовой, 10 июля она отмечала день рождения. Как пишет Mash, во время праздника парень ушел из ресторана домой. Там он устроил погром, так как заподозрил девушку в измене. Когда Виноградова вернулась, мужчина избил ее до потери сознания. Когда ведущая пришла в себя, ее бойфренда не было дома.

«Избил меня, находясь в пьяных галлюцинациях», — написала о произошедшем телеведущая.

Виноградова отметила, что не планирует обращаться в полицию, но хочет привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Она добавила, что после случившегося мужчина выходил с ней на связь, чтобы попросить прощения, однако затем удалил сообщения и пропал.

Татьяна Виноградова встречалась с 44-летним Сергеем из Киева около года. Пара жила на Бали. У ведущей был свой ресторан, а мужчина занимался стартапом.

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