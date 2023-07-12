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12:16, 12 июля 2023Мир

Вучич заявил о замечательных и серьезных подарках от ЕС для Украины

Президент Сербии Вучич: ЕС готовит для Украины большие подарки к концу года

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Запад готовит для Украины «большие подарки» к концу года 2023 года, а отсутствие конкретного плана по членству Киева в Североатлантическом альянсе не является показательным сигналом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«[ЕС] готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза», — заявил он, отметив, что поддержка Украины — это «работа больших сил».

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.

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    Виктория Кондратьева
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