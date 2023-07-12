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12:36, 12 июля 2023Забота о себе

Названы затрудняющие похудение неожиданные факторы

Консультант по питанию Спайрс назвал недосып и стресс затрудняющими похудение факторами

Фото: Andres Ayrton / Pexels

Консультант по питанию и фитнес-тренер Джефф Спайрс назвал три неожиданных фактора, затрудняющих похудение. Его слова цитирует издание The Sun.

По словам Спайрса сбросить вес мешают недосып и хронический стресс.

Усталость делает нас менее эффективными, когда дело доходит до усвоения пищи, и заставляет нас искать энергию в другом месте, обычно в нездоровой еде. Если мы устали, нам хочется высококалорийных продуктов, что приводит к набору веса

Джефф Спайрс консультант по питанию и фитнес-тренер

Специалист объяснил, при стрессе в организме перестает выделяться достаточное количество гормонов хорошего самочувствия — дофамина и серотонина, зато в больших количествах вырабатывается гормон стресса кортизол. Подобные выбросы кортизола делают человека нерациональным, склонным у «заеданию» эмоций и употреблению большого количества фастфуда, продуктов с большим содержанием сахара и алкоголя, что и мешает похудеть.

По мнению Спайрса, решить эту проблему можно только с помощью изменения образа жизни и снижения уровня стресса. В этом помогут физические упражнения, медитации, йога и расслабляющие ритуалы и встречи с близкими. Кроме того, он посоветовал наладить режим сна и отдыха, сократить время использования гаджетов вечером и перестать есть на ночь, так как это затрудняет засыпание и вредит фигуре.

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Также, по словам Стайрса, замедлить похудение и даже привести к набору веса способны депрессия и повышенная тревожность. При любых ментальных проблемах человек, как правило, начинает чувствовать себя никчемным, отказывается от здоровых привычек и пытается заглушить негативные эмоции нездоровой пищей. Специалист рекомендовал обязательно обращаться за профессиональной помощью, чтобы вылечить депрессию, так как самостоятельно справиться с ней может быть очень сложно.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Дарья Гудкова рассказала об эффективности перекусов для сохранения стройности. По ее словам, перекусы способствуют формированию мышечной ткани, а не жировых отложений. Кроме того, благодаря подобным приемам пищи ускоряется обмен веществ.

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    Наталья Обрядина
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