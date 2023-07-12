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12:06, 12 июля 2023Среда обитания

В России упростят раздачу еды с истекающим сроком годности

Минпромторг собрался поддержать отменяющий НДС на фудшеринг законопроект

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Минпромторг собирается поддержать инициативу отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые торговые сети будут раздавать на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Он заявил, что пока не назначена дата рассмотрения законопроекта, но выразил уверенность в том, что ведомство его поддержит. По словам замминистра, без упрощения процесса фудшеринга у участников рынка нет экономического стимула рационально обращаться с подобными товарами.

Евтухов считает, что стимулирование фудшеринга поможет решить вопросы гуманитарного характера, а также проблемы скапливания отходов.

Ранее представители фракции ЛДПР направили в Госдуму законопроект об отмене НДС при бесплатной реализации товаров с истекающим сроком годности. В пояснительной записке к документу отмечалось, что в настоящее время на этапе розничной торговли и потребления теряется около пятой части продуктов от общего объема производства.

В Минпромторге поддержали идею бесплатной раздачи еще пригодных к употреблению продуктов летом 2022 года. В ведомстве тогда заявили, что это может сохранить около одного миллиона тонн продовольствия в год.

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    Мария Черкасова
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