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19:22, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал об итогах встречи с Байденом

Зеленский заявил, что видит с Байденом путь завершения конфликта на Украине общей победой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате встречи с президентом США Джо Байденом появилось четкое видение того, как завершить конфликт в республике общей победой. Об этом украинский лидер высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, встреча оказалась содержательной, а во время нее обсуждались продолжительная поддержка Украины, военная помощь республике, политика и НАТО.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден обсудит на встрече с Зеленским возможные поставки Киеву ракет большой дальности.

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    Алевтина Запольская
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