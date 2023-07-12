Зеленский рассказал об итогах встречи с Байденом

Зеленский заявил, что видит с Байденом путь завершения конфликта на Украине общей победой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате встречи с президентом США Джо Байденом появилось четкое видение того, как завершить конфликт в республике общей победой. Об этом украинский лидер высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, встреча оказалась содержательной, а во время нее обсуждались продолжительная поддержка Украины, военная помощь республике, политика и НАТО.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден обсудит на встрече с Зеленским возможные поставки Киеву ракет большой дальности.