Байден обсудит с Зеленским поставки ракет большой дальности

Салливан: Байден обсудит с Зеленским возможные поставки Украине ракет большой дальности

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским возможные поставки ракет большой дальности на их встрече 12 июля в рамках саммита НАТО. Слова Салливана приводит Reuters.

«Президент Байден продолжит сегодня обсуждать с Зеленским вопрос поставки Украине ракет большой дальности», — пояснил он в интервью телеканалу ABC.

Ранее 12 июля стало известно, что в Белом доме «тихо» обсуждают возможную передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, дальность полета которых составляет до 300 километров.

В мае Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине таких ракет.