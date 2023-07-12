Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 12 июля 2023Мир

Байден обсудит с Зеленским поставки ракет большой дальности

Салливан: Байден обсудит с Зеленским возможные поставки Украине ракет большой дальности

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским возможные поставки ракет большой дальности на их встрече 12 июля в рамках саммита НАТО. Слова Салливана приводит Reuters.

«Президент Байден продолжит сегодня обсуждать с Зеленским вопрос поставки Украине ракет большой дальности», — пояснил он в интервью телеканалу ABC.

Ранее 12 июля стало известно, что в Белом доме «тихо» обсуждают возможную передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, дальность полета которых составляет до 300 километров.

В мае Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине таких ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    Стилистка назвала россиянкам самое безвкусное сочетание в образе

    Володин предложил организовать выставку пораженной техники НАТО

    Байден обсудит с Зеленским поставки ракет большой дальности

    Внутренние войска Белоруссии захотели учиться у ЧВК «Вагнер»

    Джонни Депп чуть не лишился двух домов в США из-за судов с бывшей женой

    Раскрыты подробности гарантий безопасности Украины от стран G7

    США заявили о начале войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО

    Страны G7 дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией

    Зеленский прокомментировал создание Совета Украина-НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости