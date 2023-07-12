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15:14, 12 июля 2023Из жизни

Гиена набросилась на первоклассника и укусила его за голову

Citizen Digital: в Кении гиена укусила ребенка за голову

Фото: Mariana Bazo / Reuters

В Кении дикая гиена напала на группу школьников и покусала их. Об этом сообщает Citizen Digital.

Инцидент произошел в деревне Кумаони округа Макуэни, расположенной рядом с границей национального парка Цаво. Дети шли утром на занятия, когда рядом внезапно появилась гиена и набросилась на них. «Сын был в компании старших братьев и двух одноклассников, когда на них напали», — рассказала мать пострадавшего первоклассника Мэри Кавата.

Во время нападения пострадали трое детей, однако сын женщины получил самые тяжелые повреждения — его гиена укусила за голову, а также подрала ему руки и ноги. Ребенка увезли в больницу. Двое других пострадавших получили незначительные травмы.

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Секретарь Национального союза учителей Кении в регионе Бенсон Ндамбуки заявил, что преподаватели и ученики, проживающие в граничащих с национальным парком районах, подвергаются постоянной угрозе со стороны диких животных, которые подбираются близко к жилью. Только в 2023 году врачам не удалось спасти троих местных жителей, встретившихся со слонами, которые сбежали из Цаво.

Администрация союза учителей пригрозила закрыть все школы в регионе, если Служба охраны дикой природы Кении не предпримет меры для предотвращения подобных инцидентов. Кроме того, Ндамбуки заявил, что именно государственные зоозащитники обязаны оплатить лечение сына Мэри Кавата.

Ранее сообщалось, что 64-летняя жительница США подралась с медведем, который погнался за ее собакой. Женщина ударила зверя кулаком в нос и обратила его в бегство.

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    Никита Савин
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