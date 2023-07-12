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13:35, 12 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии на границе с Украиной сломали два погранзнака

В ГПК Белоруссии сообщили о двух выломанных погранзнаках в Гомельской области

Архивное фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Гомельской области, на белорусско-украинской границе, были обнаружены два выломанных из места крепления пограничных знака. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 11 июля на участке Мозырского погранотряда. Отмечается, что в ходе осмотра местности в районе крепления знаков были обнаружены следы захода с территории Украины и возвращения обратно. В Госпогранкомитете заявили, что по факту случившегося проводится разбирательство.

Ранее глава Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев сообщал о планах по усилению позиций ВСУ около границы с Белоруссией, в том числе с помощью установки инженерных заграждений.

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    Алевтина Запольская
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