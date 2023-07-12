Зеленский заявил о договоренности с ФРГ по дополнительным ЗРК Patriot

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев получит от ФРГ дополнительные ЗРК Patriot

Украина получит от ФРГ дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и ракеты. О договоренности с Германией сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», — заявил глава государства по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины на пути страны в НАТО, добавил Зеленский.

Ранее украинский президент рассказал о встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Наши переговоры всегда укрепляют глобальную безопасность», — сказал Зеленский по этому поводу, пообещав новости по итогу переговоров.

В июне президент Украины сообщил, что Киев не может получить не только необходимое количество ЗРК Patriot, но и ракет к ним, так как стоит в очереди на поставку. Как он утверждал, европейская коалиция для передачи украинской стороне этого вооружения находилась на начальном этапе формирования.