Антонов назвал лицемерной реакцию США на развитие сотрудничества Москвы и Минска
Возмущение Вашингтона, вызванное укреплением сотрудничества между Москвой и Минском в военно-ядерной сфере, является лицемерием. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.
По его словам, подобная реакция не выдерживает критики. Дипломат подчеркнул, что стремление американских властей и их союзников искажать факты и логику уже давно не вызывает удивление. Он указал, что в коммюнике НАТО размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии расценивается как угроза для региональной стабильности и обороны альянса. Антонов пояснил, что действия Москвы направлены на защиту в условиях развязанной против нее «тотальной гибридной войны».
При этом, добавил он, в документе утверждается, что размещение американского ядерного оружия в Европе способствует поддержанию мира. «Хотел бы напомнить, что члены альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений. Все чаще призывают к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства», — заявил посол.
Ранее страны НАТО заявили об угрозе для альянса из-за углубления военной интеграции Москвы и Минска. Они пообещали сохранять бдительность и продолжать следить за возможным развертыванием частных военных компаний в Белоруссии.