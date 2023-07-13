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06:12, 13 июля 2023Мир

Антонов назвал лицемерной реакцию США на развитие сотрудничества Москвы и Минска

Посол Антонов: возмущение США из-за развития отношений между Москвой и Минском лицемерно
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Pavel Bednyakov / Globallookpress.com

Возмущение Вашингтона, вызванное укреплением сотрудничества между Москвой и Минском в военно-ядерной сфере, является лицемерием. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подобная реакция не выдерживает критики. Дипломат подчеркнул, что стремление американских властей и их союзников искажать факты и логику уже давно не вызывает удивление. Он указал, что в коммюнике НАТО размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии расценивается как угроза для региональной стабильности и обороны альянса. Антонов пояснил, что действия Москвы направлены на защиту в условиях развязанной против нее «тотальной гибридной войны».

При этом, добавил он, в документе утверждается, что размещение американского ядерного оружия в Европе способствует поддержанию мира. «Хотел бы напомнить, что члены альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений. Все чаще призывают к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства», — заявил посол.

Ранее страны НАТО заявили об угрозе для альянса из-за углубления военной интеграции Москвы и Минска. Они пообещали сохранять бдительность и продолжать следить за возможным развертыванием частных военных компаний в Белоруссии.

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    Марина Совина
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