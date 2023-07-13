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08:52, 13 июля 2023Среда обитания

Суд частично встал на сторону похитивших имущество Баталова

Суд решил взыскать с семьи Баталова почти 900 тысяч рублей в пользу Цивина и Дрожжиной

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Замоскворецкий суд Москвы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, осужденным за хищение имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. В их пользу назначили взыскание в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката пары Вячеслава Макарова.

Так, суд решил взыскать с вдовы Баталова Гитаны Леонтенко и его дочери Марии неосновательное обогащение. «Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тысяч рублей», — заявил Макаров.

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Изначально сумма исковых требований к семье Баталова составила около 4,2 миллиона рублей. По словам адвоката, эти деньги Цивин и Дрожжина потратили на вдову и дочь актера. Также стало известно, что пара планирует обжаловать решение о взыскании и намерена получить всю сумму.

26 мая Замоскворецкий суд Москвы признал Цивина и Дрожжину виновными в мошенничестве и назначил ему пять лет в колонии общего режима, а ей — четыре года условно. Их пособник нотариус Дмитрий Бублий получил пять лет лишения свободы.

Следствие и суд установили, что Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера и его младшей дочери и на протяжении нескольких лет помогали им в решении бытовых вопросов. Позже они обманом заставили их подписать доверенности на распоряжение всеми деньгами с их расчетных счетов. В 2019-2020 годах фигуранты присвоили 20 миллионов рублей. Также Цивин и Дрожжина с помощью Бублия получили право собственности на квартиру, долю еще в одной квартире и нежилое помещение. Ущерб от действий злоумышленников составил в общей сложности более 57 миллионов рублей.

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    Нина Ташевская
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