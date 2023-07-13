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15:04, 13 июля 2023Путешествия

Во время мятежа Пригожина из аэропорта Внуково вылетели два бизнес-джета

Глава Внуково сообщил об экстренных вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Niklas Jonasson / Unsplash

Во время мятежа, который пытался устроить основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин 24 июня, из аэропорта Внуково экстренно вылетели два бизнес-джета. Об этом в беседе с РБК сообщил совладелец столичной воздушной гавани и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

При этом, по его словам, оба самолета выполняли внутренние рейсы. Глава авиагавани подчеркнул, что массовых вылетов бизнесменов из Внуково не было.

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Также Ванцев назвал фейком распространявшуюся в сети информацию, что количество вылетов чиновников и предпринимателей из Москвы на фоне этой ситуации резко увеличилось.

Говоря о влиянии попытки мятежа на работу аэропорта, Ванцев заявил, что Внуково давно работает «на третьем уровне безопасности». Следом за ним идет режим, при котором «теоретически» необходимо закрывать аэропорт.

Более того, совладелец аэропорта рассказал, что 24 июня «все были на связи». «У нас всегда все на местах, 24/7 работают, — добавил он. — Поэтому всегда есть дежурный и ответственные заместители генеральных директоров. Нормальная стандартная работа».

Ранее в июле Виталий Ванцев спрогнозировал рост цен на авиабилеты за рубеж на 40 процентов в 2023 году. Совладелец столичной авиагавани подчеркнул, что у российских авиакомпаний значительно выросли затраты, в особенности на техническое обслуживание самолетов.

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    Фариза Бацазова
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