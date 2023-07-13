Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 13 июля 2023Мир

Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в Черногории

RTCG: разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в аэропорту Тивата в Черногории

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

В аэропорту города Тиват в Черногории сотрудники полиции задержали гражданина России, разыскиваемого Национальным центральным бюро Интерпола МВД России за участие в преступной группировке. Об этом сообщает телеканал RTCG.

Россиянина обвиняют в том, что он «занял высшую должность в криминальной иерархии» в Краснодарском крае. Телеканал не уточнил, что именно имеется в виду.

В середине мая в США задержали двух россиян по подозрению в причастности к поставкам запчастей — утверждалось, что эти люди фактически помогали российским авиакомпаниям в обходе санкций. Предположительно, поставки стали возможны путем перепродажи товаров через ряд подставных покупателей, в основном на Ближнем Востоке и в Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Предполагаемую колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео на трассе в сторону Москвы

    Изнасиловавшего и привязавшего подростка к перилам 21 год назад россиянина нашли

    Германия назвала сближение КНР и России угрозой для безопасности

    Россияне стали переводить меньше денег за границу

    На киевском монументе «Родина-мать» герб СССР заменят на украинский

    Louis Vuitton и Gucci угодили в новый скандал

    Вероятность передачи Киеву дальнобойной версии SCALP оценили

    Эндокринолог рассказала о влиянии супа на похудение

    На Украине назвали стоимость восстановления энергосистемы страны

    Появилось видео спора между Зеленским и Рютте из-за чашки кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости