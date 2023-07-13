Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в Черногории

RTCG: разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в аэропорту Тивата в Черногории

В аэропорту города Тиват в Черногории сотрудники полиции задержали гражданина России, разыскиваемого Национальным центральным бюро Интерпола МВД России за участие в преступной группировке. Об этом сообщает телеканал RTCG.

Россиянина обвиняют в том, что он «занял высшую должность в криминальной иерархии» в Краснодарском крае. Телеканал не уточнил, что именно имеется в виду.

В середине мая в США задержали двух россиян по подозрению в причастности к поставкам запчастей — утверждалось, что эти люди фактически помогали российским авиакомпаниям в обходе санкций. Предположительно, поставки стали возможны путем перепродажи товаров через ряд подставных покупателей, в основном на Ближнем Востоке и в Азии.