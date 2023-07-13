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02:05, 13 июля 2023Мир

Перечислены действующие на Украине иностранные ЧВК

«Известия»: на Украине присутствуют ЧВК из США, Франции, Великобритании

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Частные военные компании (ЧВК) из США, Франции, Великобритании присутствуют на Украине, занимаясь, в частности, консультированием украинских военных. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники.

Так, по данным собеседников агентства, американские ЧВК Academi (бывшая Blackwater), Cubic и DynCorp, подготавливали иностранных наемников-«добровольцев», а ЧВК Forward Observations Group участвовала в тренингах и контактировала с «Азовом» (признан в России террористической организацией и запрещен). А сотрудники ЧВК Sons of Liberty international отказывают консалтинговые услуги и проводят боевую подготовку ВСУ, отмечается в материале.

Кроме того, на Украине были замечены французские ЧВК Byblos, Chiron и Geos. Первая занималась эвакуацией граждан Франции из зоны конфликта в начале спецоперации. Вторая, по некоторым данным, участвовала в подготовке украинских спецподразделений. Третья имеет представительство на Украине, а также занимается консалтингом и экономической разведкой. Помимо этого, Geos была задействована в тренировочных программах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В феврале глава американской ЧВК «Моцарт» Энди Милберн сообщил, что компания покидает республику. При этом он намекнул, что миссия продолжит работу под другим названием. Крах ЧВК связали с пьянством, финансовыми нарушениями и посещением киевских стриптиз-клубов.

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    Марина Совина
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