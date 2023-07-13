Художник построил в лесу «город» из веток и мусора

New York Post: художник Буа из Нью-Йорка построил «город» из веток и мусора

Американский художник Буа построил в лесу «город» из веток и мусора. Всего на его участке площадью 11 гектаров расположено 30 зданий. Об этом сообщает New York Post.

Объект под названием «Дом-б» располагается в штате Нью-Йорк, рядом с горой Веддер. Все постройки состоят из дерева и ненужных вещей, которые нашел Буа. Среди построек есть башня с виниловыми пластинками вместо черепицы, фигура медведя из колючей проволоки и бункер из наполненных грязью мешков. В «городе» также имеются деревянные мосты, лестницы и собственная церковь со скамьями и витражами.

Автор проекта купил участок земли в 2006 году за 33 тысячи долларов, после чего попросил знакомых помочь со строительством. Первое время Буа проживал на территории «Дома-б» на постоянной основе. Сначала он спал в палатке, затем построил деревянный коттедж с духовкой. В доме нет электричества и водопроводной системы, однако есть компостный туалет, генераторы и солнечные батареи. Сейчас коттедж используется в качестве арт-студии.

В будущем Буа планирует открыть «город» для туристов и проводить по нему экскурсии.

Ранее нигериец построил самолет с дистанционным управлением из мусора и стал инженером. Боладжи Фатаи запустил в небо сделанный своими руками одновинтовой летательный аппарат, который выдержал боковой ветер, пролетая над футбольным полем. Крылья и хвост самолета были построены из переработанного пенополистирола, собранного на свалках.