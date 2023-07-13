В США подвели итоги расследования о найденном в Белом доме кокаине

CNN: Секретная служба США завершила расследование о найденном в Белом доме кокаине

Секретная служба США завершила расследование о найденном в Белом доме кокаине, подозреваемых не выявили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам одного из источников, представители Секретной службы просмотрели журналы посетителей и записи с камер наблюдения, но не смогли идентифицировать подозреваемого среди сотен людей, которые находились в Западном крыле за несколько дней до обнаружения кокаина.

Отмечается, что следователи также не смогли определить конкретный момент или день, когда кокаин был оставлен в камере хранения Белого дома.

Кокаин был обнаружен 2 июня в камере хранения в Западном крыле Белого дома недалеко от Овального кабинета и офисов высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.