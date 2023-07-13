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23:13, 13 июля 2023Мир

Американский разведчик указал на слабость ключевой страны НАТО

Экс-разведчик США Риттер: армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО

Фото: Ben Birchall / Pool / Reuters

Великобритания стала обузой для НАТО, поскольку Вооруженные силы страны находятся в плачевном состоянии. На такую слабость ключевой страны Североатлантического альянса указал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.

«Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно», — заявил он. По словам американского разведчика, остальные участники НАТО задаются вопросом о большом количестве британцев в структуре альянса.

Кроме того, Риттер отметил, что аналогичная проблема наблюдается и в армии Германии. Единственными странами, которые, по его мнению, вкладывают большие средства в развитие своих вооруженных сил, являются США и Польша, заявил он.

Ранее сообщалось, что на вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков, а также около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою.

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    Марина Совина
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