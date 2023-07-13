Хакасский заповедник показал кормление птенцов больших бакланов

В Хакасском заповеднике на участках «Озеро Иткуль» и «Озеро Шира» отмечены колонии большого баклана — они свили несколько новых гнезд, в которых выводят потомство. Публикация об этом появилась в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть процесс кормления птенцов.

В заповеднике рассказали, что в первые дни родители кормят птенцов, принося рыбу в горловом мешке, частично переваривают ее и отрыгивают. Когда птенцы достигают 1,5 недель, они начинают заглатывать рыбу самостоятельно.

«При кормежке родитель с характерным глухим криком усаживается на край гнезда, и, захватив голову птенца себе в рот, отрыгивает пищу. За один прилет родители стараются накормить всех птенцов», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на территории нацпарка Алханай в Забайкальском крае впервые обнаружили гнездо редкой дрофы. Дрофа занесена в Красную книгу международного союза охраны природы, а также в Красные книги многих государств, в том числе России, как уязвимый вид. На территории Алханая в разные годы численность этих птиц варьировалась от 2 до 13 особей.

