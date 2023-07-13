Супруга Гуфа подала на развод
Супруга хип-хоп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, российская модель и блогерша Юлия Королева подала на развод. О судебном деле сообщает Telegram-канал Super.ru.
Беседа между парой состоится 27 июля, после чего модели и рэперу дадут время на перемирие.
В октябре 2021 года Гуф сделал предложение своей возлюбленной, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста родилась дочь.
В конце апреля этого года Долматов заявил о расставании с женой. Незадолго до этого рэп-исполнитель опубликовал видео с отдыха, на котором его жена плачет и просит его вернуть ей паспорт, так как хочет улететь с их общей дочерью в Россию, а также обвиняет артиста в употреблении наркотических веществ. Позже Королева заявила, что Гуф вынужден перенести запланированные концерты из-за проблем со здоровьем.
Спустя месяц пара объявила, что вновь сошлась.
В конце июня сын рэпера от предыдущего брака заявил, что не общался с отцом последние несколько месяцев.