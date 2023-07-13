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12:33, 13 июля 2023Культура

Супруга Гуфа подала на развод

Супруга рэпера Гуфа Юлия Королева подала на развод

Фото: @yuliyakorolevaa

Супруга хип-хоп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, российская модель и блогерша Юлия Королева подала на развод. О судебном деле сообщает Telegram-канал Super.ru.

Беседа между парой состоится 27 июля, после чего модели и рэперу дадут время на перемирие.

В октябре 2021 года Гуф сделал предложение своей возлюбленной, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста родилась дочь.

В конце апреля этого года Долматов заявил о расставании с женой. Незадолго до этого рэп-исполнитель опубликовал видео с отдыха, на котором его жена плачет и просит его вернуть ей паспорт, так как хочет улететь с их общей дочерью в Россию, а также обвиняет артиста в употреблении наркотических веществ. Позже Королева заявила, что Гуф вынужден перенести запланированные концерты из-за проблем со здоровьем.

Спустя месяц пара объявила, что вновь сошлась.

В конце июня сын рэпера от предыдущего брака заявил, что не общался с отцом последние несколько месяцев.

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    Анастасия Астахова
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