На Украине выделят 15 миллионов долларов на достройку музея Голодомора
Верховная Рада проголосовала за выделение 15 миллионов долларов, или 574 миллионов гривен, на строительство второй очереди музея Голодомора в Киеве. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что «инициатива не предусматривает общего увеличения расходов государственного бюджета на текущий год». Зато она позволит выделить деньги и закончить работы.
Строительство музея Голодомора в центре Киева, недалеко от Киево-Печерской лавры началось в 2008 году. В 2010-м открыли первую часть — мемориал, вторая очередь — это сам музей Голодомора, на его достройку не хватало средств. Проект подготовили польская архитектурная студия Nizio Design и украинская компания Project Systems LTD.
На Украине Голодомором называют голод, который разразился в 1932-1933 годах на юге СССР. Кроме Украины от него пострадали жители Поволжья и других «хлебных регионов».
В ноябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный музей Гголодомора-геноцида является самым важным для истории и будущего страны. Тогда он пообещал, что строительство будет завершено.