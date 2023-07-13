На Украине выделят 15 миллионов долларов на достройку музея Голодомора

Верховная Рада проголосовала за выделение 15 миллионов долларов на музей Голодомора

Верховная Рада проголосовала за выделение 15 миллионов долларов, или 574 миллионов гривен, на строительство второй очереди музея Голодомора в Киеве. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что «инициатива не предусматривает общего увеличения расходов государственного бюджета на текущий год». Зато она позволит выделить деньги и закончить работы.

Строительство музея Голодомора в центре Киева, недалеко от Киево-Печерской лавры началось в 2008 году. В 2010-м открыли первую часть — мемориал, вторая очередь — это сам музей Голодомора, на его достройку не хватало средств. Проект подготовили польская архитектурная студия Nizio Design и украинская компания Project Systems LTD.

На Украине Голодомором называют голод, который разразился в 1932-1933 годах на юге СССР. Кроме Украины от него пострадали жители Поволжья и других «хлебных регионов».

В ноябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный музей Гголодомора-геноцида является самым важным для истории и будущего страны. Тогда он пообещал, что строительство будет завершено.