PNAS: глобальное похолодание ускорило эволюцию орхидей в последние 10 миллионов лет

Ученые Центра эволюции Милнера при Университета Бата в Великобритании выяснили, что глобальное похолодание послужило основным движущим фактором эволюции орхидей и повлияло на их современное многообразие. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Орхидеи (Orchidoideae) представляют собой одно из крупнейших семейств растений, которое насчитывает 28 тысяч видов, произрастающих по всему миру. Исследователи, которые проанализировали 1475 видов орхидей, установили, что они не развивались постепенно в течение тысяч лет, а новые виды возникали относительно быстро из-за изменений в глобальной температуре.

Ученые изучили тысячи последовательностей ДНК, что позволило составить генеалогическое древо, демонстрирующее степень родства между видами, и использовали статистические модели, чтобы проверить, как изменения климата в истории Земли могли повлиять на видообразование. Также были использованы модели, в которых учитывались 2,5 миллиона записей о географическом распределении видов.

Были обнаружены доказательства того, что большинство видов появилось в течение последних 10 миллионов лет, начиная с миоцена, что совпало с геологическими свидетельствами о глобальном похолодании. Моделирование вероятности различных факторов видообразования показало, что глобальное похолодание в 700 раз сильнее влияет на видообразование орхидей, чем время. Оно вызвало одновременную диверсификацию в каждом из семи основных регионов, где произрастают орхидеи.

При этом скорость возникновения новых видов не зависела от того, сколько видов существовало изначально, а также от распространения орхидей в тропиках, высоты над уровнем моря, вариации числа хромосом или других типов изменения климата в истории Земли.