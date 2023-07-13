Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:29, 13 июля 2023Наука и техника

Глобальное похолодание ускорило эволюцию орхидей

PNAS: глобальное похолодание ускорило эволюцию орхидей в последние 10 миллионов лет

Фото: Jessica Knowlden / Unsplash

Ученые Центра эволюции Милнера при Университета Бата в Великобритании выяснили, что глобальное похолодание послужило основным движущим фактором эволюции орхидей и повлияло на их современное многообразие. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Орхидеи (Orchidoideae) представляют собой одно из крупнейших семейств растений, которое насчитывает 28 тысяч видов, произрастающих по всему миру. Исследователи, которые проанализировали 1475 видов орхидей, установили, что они не развивались постепенно в течение тысяч лет, а новые виды возникали относительно быстро из-за изменений в глобальной температуре.

Ученые изучили тысячи последовательностей ДНК, что позволило составить генеалогическое древо, демонстрирующее степень родства между видами, и использовали статистические модели, чтобы проверить, как изменения климата в истории Земли могли повлиять на видообразование. Также были использованы модели, в которых учитывались 2,5 миллиона записей о географическом распределении видов.

Были обнаружены доказательства того, что большинство видов появилось в течение последних 10 миллионов лет, начиная с миоцена, что совпало с геологическими свидетельствами о глобальном похолодании. Моделирование вероятности различных факторов видообразования показало, что глобальное похолодание в 700 раз сильнее влияет на видообразование орхидей, чем время. Оно вызвало одновременную диверсификацию в каждом из семи основных регионов, где произрастают орхидеи.

При этом скорость возникновения новых видов не зависела от того, сколько видов существовало изначально, а также от распространения орхидей в тропиках, высоты над уровнем моря, вариации числа хромосом или других типов изменения климата в истории Земли.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Актеры Голливуда начинают самую масштабную забастовку в истории. Что заставило 160 тысяч актеров пойти на крайний шаг?

    Приземленный пограничниками дрон ВСУ взорвался в российском регионе

    Дело о покушении возбудили после подрыва мопеда в Феодосии

    38-летняя Ольга Серябкина поделилась фотографиями в нижнем белье на кухне

    Названы опасность и польза низких доз алкоголя

    Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

    Врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

    Главы МИД НАТО проверят готовность Киева к вступлению в альянс в ноябре

    Эксперт дал совет по повышению эффективности жиросжигающих тренировок

    Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости