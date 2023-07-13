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00:28, 14 июля 2023Силовые структуры

Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу Паршина

Басманный суд Москвы отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Басманный суд Москвы отказался арестовывать взяткодателя Александра Моносова по делу замглавы Минцифры Максима Паршина о получении взятки в особо крупном размере Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Уточняется, что чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года. Мужчине вменяется дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Паршину предъявлено обвинение.

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    Юлия Мискевич
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