Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу Паршина

Басманный суд Москвы отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина

Басманный суд Москвы отказался арестовывать взяткодателя Александра Моносова по делу замглавы Минцифры Максима Паршина о получении взятки в особо крупном размере Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Уточняется, что чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года. Мужчине вменяется дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Паршину предъявлено обвинение.