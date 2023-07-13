СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры

СБУ предъявила обвинения в оправдании «российской агрессии» митрополиту УПЦ Павлу

Правоохранители предъявили митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ), наместнику Киево-Печерской лавры Павлу новые уголовные обвинения. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Силовики обвиняют священнослужителя в разжигании религиозной розни и сотрудничестве с российскими спецслужбами. С 1 апреля он находится под домашним арестом.

В четверг, 13 июля к этим обвинениям добавились оправдание «российской вооруженной агрессии», а также повторное «нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». Причиной нового уголовного дела стало интервью митрополита, который тот дал одному из украинских СМИ.

«В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства», — пишет пресс-служба СБУ.

По совокупности двух обвинений Павлу грозит до восьми лет тюрьмы в дополнение к срокам по другим уголовным делам.

Ранее стало известно, что суд обязал митрополита отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры с электронным браслетом. Он будет ожидать следующих заседаний по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.