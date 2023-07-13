В Крыму открыли палеонтологическую экспозицию

Посетителям пещеры «Ялтинская» в Крыму продемонстрируют окаменелости юрского периода

Пещеру «Ялтинская» в Крыму открыли для посещения. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Клушин.

Отмечается, что в ней будет размещена палеонтологическая экспозиция. Посетителям пещеры продемонстрируют окаменелостями юрского периода. По словам Клушина, из них состоят местные горы.

«Мы рассказываем людям, как откладывались эти отложения, — пояснил он. — Это окаменевшие кораллы, окаменевшие моллюски. Мы показываем их, потому что не все знают, что наши горы состоят из известняка юрского возраста порядка от 180 до 160 миллионов лет»

Ранее в июле в Казани открылся музей истории Петропавловского собора. Об этом говорится на сайте мэрии города. Экспозиция расположилась на первом этаже храма.