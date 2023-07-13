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10:24, 13 июля 2023Силовые структуры

Полиция задержала 18-летнего поджигателя шкафов на железной дороге

Во Владимирской области задержали 18-летнего поджигателя железнодорожных шкафов

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Во Владимирской области полиция задержала 18-летнего россиянина, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом в четверг, 13 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, подозреваемый оказался жителем Александровского района. В отношении него завели дело об умышленном уничтожении имущества. В результате устроенного им поджога пострадали два релейных и один батарейный шкаф. Поджог зафиксировали в 8 июля в 01:50. Из-за этого поезда задерживались на 10-30 минут.

9 июля военный эксперт Владимир Прохватилов объяснил поджоги релейных шкафов стремлением разрушить российскую инфраструктуру.

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    Владимир Седов
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