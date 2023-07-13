Силовые структуры
Изнасиловавшего и привязавшего подростка к перилам 21 год назад россиянина нашли
В Петербурге нашли мужчину, изнасиловавшего и привязавшего девочку к перилам 21 год назад
В Санкт-Петербурге установили личность мужчины, который 21 год назад изнасиловал и бросил связанной 14-летнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».
По версии следствия, насильником оказался маньяк Максим Морозов, известный как маньяк Сумочник. В сентябре 2002 года он напал на подростка в подъезде и, угрожая ножом, отвел на пожарную лестницу. Там маньяк заставил подростка раздеться, после чего связал, надругался и скрылся. При этом мужчина забрал все вещи потерпевшей, а ее бросил голой и привязанной к перилам.
В 2005 году Морозова осудили за аналогичные преступления на 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Москве суд взял под стражу мужчину, напавшего с целью изнасилования на двух женщин.