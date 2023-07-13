Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 13 июля 2023Силовые структуры

Изнасиловавшего и привязавшего подростка к перилам 21 год назад россиянина нашли

В Петербурге нашли мужчину, изнасиловавшего и привязавшего девочку к перилам 21 год назад

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге установили личность мужчины, который 21 год назад изнасиловал и бросил связанной 14-летнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, насильником оказался маньяк Максим Морозов, известный как маньяк Сумочник. В сентябре 2002 года он напал на подростка в подъезде и, угрожая ножом, отвел на пожарную лестницу. Там маньяк заставил подростка раздеться, после чего связал, надругался и скрылся. При этом мужчина забрал все вещи потерпевшей, а ее бросил голой и привязанной к перилам.

В 2005 году Морозова осудили за аналогичные преступления на 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве суд взял под стражу мужчину, напавшего с целью изнасилования на двух женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Предполагаемую колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео на трассе в сторону Москвы

    Россияне рассказали об экологических привычках

    Неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина

    Изнасиловавшего и привязавшего подростка к перилам 21 год назад россиянина нашли

    Германия назвала сближение КНР и России угрозой для безопасности

    Россияне стали переводить меньше денег за границу

    На киевском монументе «Родина-мать» герб СССР заменят на украинский

    Louis Vuitton и Gucci угодили в новый скандал

    Вероятность передачи Киеву дальнобойной версии SCALP оценили

    Эндокринолог рассказала о влиянии супа на похудение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости