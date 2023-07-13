Работу детского сада в Приамурье приостановили после отравления 17 детей

В Приамурье судебные приставы приостановили работу детсада, в котором отравились 17 детей

Судебные приставы Приамурья приостановили на два месяца деятельность детского сада, в котором отравились 17 детей. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону в Telegram.

Инцидент произошел в детском саду № 16 «Золотая рыбка» поселке городского типа Прогресс Амурской области. Как уточнили в ведомстве, материалы по данному делу были направлены в суд, который признал учреждение виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.

Как уточнила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области, причиной отравления детей стала энтеровирусная инфекция. Также среди причин в ведомстве назвали формальный подход к проведению «утренних фильтров» и несоблюдения требований санитарного законодательства.

Ранее Родители в Оренбургской области рассказали, что заметили у 36 детей 3-6 лет признаки пищевого отравления. Госпитализированы восемь, их состояние оценили как средней степени тяжести. Предположительно, дети отравились йогуртом.