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06:47, 13 июля 2023Россия

Работу детского сада в Приамурье приостановили после отравления 17 детей

В Приамурье судебные приставы приостановили работу детсада, в котором отравились 17 детей

Фото: Telegram-канал «УФССП России по Амурской области»

Судебные приставы Приамурья приостановили на два месяца деятельность детского сада, в котором отравились 17 детей. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону в Telegram.

Инцидент произошел в детском саду № 16 «Золотая рыбка» поселке городского типа Прогресс Амурской области. Как уточнили в ведомстве, материалы по данному делу были направлены в суд, который признал учреждение виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.

Как уточнила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области, причиной отравления детей стала энтеровирусная инфекция. Также среди причин в ведомстве назвали формальный подход к проведению «утренних фильтров» и несоблюдения требований санитарного законодательства.

Ранее Родители в Оренбургской области рассказали, что заметили у 36 детей 3-6 лет признаки пищевого отравления. Госпитализированы восемь, их состояние оценили как средней степени тяжести. Предположительно, дети отравились йогуртом.

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    Марина Совина
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