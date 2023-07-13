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14:41, 13 июля 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о самом выгодном ремонте

Риелтор Никитина: квартира с ремонтом от застройщика обойдется дешевле
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Квартира с ремонтом от застройщика обойдется дешевле, чем самостоятельный ремонт. О том, с каким ремонтом выгоднее покупать квартиры, вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина рассказала РИАМО.

По словам эксперта, застройщик покупает стройматериалы оптом и экономит на дизайн-проекте, так как планировочные решения в доме обычно стандартизированы. В результате стоимость ремонта снижается. При этом девелопер делает ремонт определенного качества, на которое не может повлиять покупатель. Никитина отметила, что зачастую россиянам приходится переделывать часть работ за дополнительную плату.

В случае с готовым жильем выгоднее выбрать квартиру с ремонтом, так как в стоимости «вторички» цена ремонта учитывается только частично. «Когда к нам в агентство обращается человек, который хочет сделать ремонт и продать свою квартиру дороже, мы его всегда предупреждаем, что вложения в ремонт окупятся не более чем на 20 процентов», — пояснила эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев назвал способ защититься от нечестных строителей при ремонте жилья. Он посоветовал заказчикам записывать все разговоры с рабочими на диктофон.

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    Александра Качан
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