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12:47, 12 июля 2023Среда обитания

Россиян научили защищаться от нечестных строителей при ремонте

Юрист Русяев: для защиты от нечестных строителей при ремонте разговоры нужно записывать

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Чтобы избежать обмана при ремонте, все разговоры со строителями стоит записывать на диктофон. Защищаться от нечестных рабочих россиян научил юрист Илья Русяев, передает NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что о желании записать разговор нужно обязательно предупредить собеседника. Под запись следует проговорить все содержание договоренностей об объемах будущих работ, их стоимости и сроках.

Русяев также посоветовал сфотографировать паспорта специалистов и хранить все снимки, чеки и прочие документы в отдельной папке на смартфоне или компьютере. Деньги стоит передавать только под расписку или перечислять на карту исключительно лицам, с которыми заключается договор. В таком случае строителей проще привлечь к ответственности при обмане.

В мае сообщалось, что строитель обманул космонавта и героя России Федора Юрчихина при строительстве его дачи в Подмосковье. Рабочий должен был возвести сауну на участке заказчика. Он взял задаток в размере 200 тысяч рублей на покупку необходимых материалов, выполнил задание некачественно и отказался возвращать деньги.

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    Александра Качан
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