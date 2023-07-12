Россиян научили защищаться от нечестных строителей при ремонте

Юрист Русяев: для защиты от нечестных строителей при ремонте разговоры нужно записывать

Чтобы избежать обмана при ремонте, все разговоры со строителями стоит записывать на диктофон. Защищаться от нечестных рабочих россиян научил юрист Илья Русяев, передает NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что о желании записать разговор нужно обязательно предупредить собеседника. Под запись следует проговорить все содержание договоренностей об объемах будущих работ, их стоимости и сроках.

Русяев также посоветовал сфотографировать паспорта специалистов и хранить все снимки, чеки и прочие документы в отдельной папке на смартфоне или компьютере. Деньги стоит передавать только под расписку или перечислять на карту исключительно лицам, с которыми заключается договор. В таком случае строителей проще привлечь к ответственности при обмане.

В мае сообщалось, что строитель обманул космонавта и героя России Федора Юрчихина при строительстве его дачи в Подмосковье. Рабочий должен был возвести сауну на участке заказчика. Он взял задаток в размере 200 тысяч рублей на покупку необходимых материалов, выполнил задание некачественно и отказался возвращать деньги.