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20:36, 13 июля 2023Бывший СССР

Зеленский поговорил с президентом ЮАР о зерновой сделке

Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с президентом ЮАР про экспорт украинского зерна

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президенты Украины и Южно-Африканской республики (ЮАР) Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса поговорили по телефону о будущем зерновой сделки и сельскохозяйственном экспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского лидера.

По его словам, Киев и Кейптаун считают важным сохранить зерновой коридор в Черном море, благодаря которому украинское зерно попадает на мировые рынки.

«Пригласил Южно-Африканскую Республику присоединиться к инициативе Grain from Ukraine (Зерно с Украины)», — рассказал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет пролонгировать действие зерновой сделки, пока требования, которые она обозначила перед подписанием соглашения, не будут выполнены в полном объеме.

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    Алевтина Запольская
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