Британская разведка признала проникновение Китая во все сектора экономики страны

Британская разведка обвинила премьера в проникновении Китая во все сферы экономики страны

Комитет по разведке парламента Великобритании признал проникновение Китая во все сектора экономики страны, передает El País.

«Китаю удалось успешно проникнуть во все секторы британской экономики. (...) Проблема, с которой мы сталкиваемся, связана с общегосударственной стратегией, которую использует Китай. Его государственные и частные компании, а также культурные и академические учреждения, даже простые граждане — всех их используют для шпионажа или иностранного вмешательства», — сказано в отчете разведки.