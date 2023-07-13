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17:33, 13 июля 2023Мир

Британская разведка признала проникновение Китая во все сектора экономики страны

Британская разведка обвинила премьера в проникновении Китая во все сферы экономики страны

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Комитет по разведке парламента Великобритании признал проникновение Китая во все сектора экономики страны, передает El País.

«Китаю удалось успешно проникнуть во все секторы британской экономики. (...) Проблема, с которой мы сталкиваемся, связана с общегосударственной стратегией, которую использует Китай. Его государственные и частные компании, а также культурные и академические учреждения, даже простые граждане — всех их используют для шпионажа или иностранного вмешательства», — сказано в отчете разведки.

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    Анастасия Заикина
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