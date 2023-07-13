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15:31, 13 июля 2023Мир

Германия заказала у Rheinmetall боеприпасы на 4 миллиарда евро

Financial Times: Германия заказала у концерна Rheinmetall боеприпасы на 4 миллиарда евро

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство Германии заказало у немецкого концерна Rheinmetall боеприпасы на сумму 4 миллиарда евро. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что начальное соглашение на сумму 550 миллионов евро по закупке снарядов для 120-миллиметрового орудия танков Leopard 2 было расширено, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов в немецких арсеналах, возникший из-за поставок вооружений Украине.

«Контракт также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для Вооруженных сил Украины», — отметили в Rheinmetall.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер призвал страны НАТО нарастить военные расходы до двух-трех процентов ВВП на случай вооруженного конфликта с Россией.

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    Глеб Бажуткин
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