Германия заказала у Rheinmetall боеприпасы на 4 миллиарда евро

Financial Times: Германия заказала у концерна Rheinmetall боеприпасы на 4 миллиарда евро

Правительство Германии заказало у немецкого концерна Rheinmetall боеприпасы на сумму 4 миллиарда евро. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что начальное соглашение на сумму 550 миллионов евро по закупке снарядов для 120-миллиметрового орудия танков Leopard 2 было расширено, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов в немецких арсеналах, возникший из-за поставок вооружений Украине.

«Контракт также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для Вооруженных сил Украины», — отметили в Rheinmetall.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер призвал страны НАТО нарастить военные расходы до двух-трех процентов ВВП на случай вооруженного конфликта с Россией.