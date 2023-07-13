Новый посол КНР в США встретился с представителем Пентагона

Новый посол КНР в США провел переговоры с высокопоставленным представителем Пентагона

Новый посол КНР в США Се Фэн провел переговоры с высокопоставленным представителем Пентагона, помощником министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнером. Об этом пишет South China Morning Post.

В ходе встречи дипломат призвал американскую сторону «устранить препятствия и разрешить разногласия конкретными действиями» для возобновления военного диалога между Пекином и Вашингтоном. Он также указал, что США следует «благоразумно решать важные вопросы, такие как тайваньский вопрос», чтобы «вернуть отношения между государствами в нужное русло».

Во время разговора, который длился около 90 минут, Ратнер подчеркнул важность сохранения открытых линий военной связи между двумя странами, которые практически были прерваны после поездки бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года.

Соединенные Штаты последовательно настаивают на возобновлении связи, но Пекин не хочет принимать это предложение. Китай отклонил запрошенную министром обороны США Ллойдом Остином встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу во время диалога Шангри-Ла в июне.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И второй раз за месяц. Встреча дипломатов пройдет в рамках ежегодного собрания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.