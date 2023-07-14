Врач назвал особенности болезни госпитализированной актрисы Васильевой

Терапевт Хухрев назвал ухудшение кровотока особенностью болезни актрисы Васильевой

При синдроме вертебробазилярной артериальной системы человек чувствует головокружение и теряет равновесие. Это состояние, которое диагностировали у госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой, часто возникает у пожилых людей, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал особенности болезни.

«Есть определенные сосуды, которые снабжают часть мозга. Про недостаточность говорят, когда там разрастаются какие-то костные фрагменты вследствие остеохондроза и остеоартроза и начинают эти сосуды сдавливать», — объяснил он.

У человека начинает кружиться голова, он начинает терять равновесие и не очень хорошо себя чувствует. На ультразвуке, когда мы смотрим линейную скорость кровотока в этих сосудах, мы видим, что она снижается, поскольку ее что-то сдавливает Алексей Хухрев врач-терапевт

По словам специалиста, на протяжении жизни голова человека давит на шею. Из-за тяжести межпозвоночные диски лишаются воды и упругости, а позвоночник проседает.

«Если это серьезная история, которая сильно влияет на качество жизни, иногда приходится даже оперировать — заходить туда и "откусывать" эти фрагменты, которые давят на позвоночные артерии или артерии, которые снабжают основание мозга. Но не всегда изменение линейного кровотока означает, что это и есть причина головокружения. У взрослых людей много чего может быть», — добавил врач.

Народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, узнал Mash. 76-летней актрисе стало плохо дома, закружилась голова, возникла неустойчивость при ходьбе.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, у нее диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы. Сейчас она остается в больнице. По информации Baza, актрису перевели в нейрореанимацию, потому что ей стало хуже. В то же время источник «Известий» сообщал, что Васильеву госпитализировали из-за гипертонии.