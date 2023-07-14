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11:39, 14 июля 2023Россия

Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Тысячи предпринимателей получили поддержку Агентства креативных индустрий (АКИ) за три года его существования. О таких результатах работы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Агентству креативных индустрий — три года. За это время АКИ поддержало свыше четырех тысяч предпринимателей, провело порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов», — рассказал глава города.

Собянин добавил, что в столице работают свыше 26 процентов представителей креативных отраслей со всей страны. Наиболее активно развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации.

Мэр столицы отметил, что Агентство креативных индустрий разработало ряд проектов для творческих предпринимателей — среди них «Дизайн-цех», «Арт-фабрика», «Фабрика дизайна», «Фабрика легпрома», «Арт.Практикум» и «Российская креативная неделя. Москва Фест». Агентство поддерживает крупные ярмарки современного искусства — Cosmoscow, Blazar и «Арт Москва», а также выделяет гранты на обучение и оборудование. Так, в 2022 году АКИ выделило 300 миллионов рублей для более половины московских кинотеатров, благодаря чему городу удалось сохранить досуговую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили онлайн-платформу «Центр материалов» для дизайнеров и производителей из более десятка стран мира, разработанную Агентством креативных индустрий. В ближайшее время организация намерена открыть офлайн-пространство, включающее в себя библиотеку образцов, магазины розничной продажи, залы для лекций и выставок, коворкинг и другие площадки.

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    Варвара Родикова
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