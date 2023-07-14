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15:03, 14 июля 2023Мир

Сестра Ким Чен Ына обвинила Совбез ООН в подрыве мира и стабильности на планете

Yonhap: cестра Ким Чен Ына Ким Е обвинила СБ ООН в подрыве мира и стабильности на планете

Фото: Jorge Silva / Reuters

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) подрывает мир и безопасность на планете, а также разжигает новую холодную войну. С таким обвинением выступила заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е, являющаяся сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ее цитирует южнокорейское агентство Yonhap.

«СБ ООН доказал, что является организацией, способствующей конфронтации, которая самостоятельно подрывает мир и стабильность на планете», — сказала она, назвав Совбез ООН проамериканским и прозападным органом, способствующим разжиганию новой холодной войны.

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По ее словам, Совбез ООН намеренно отворачивается от «преступных попыток США, увеличивающих вероятность реальной ядерной войны в регионе и на Корейском полуострове», а также от права КНДР на самооборону. «Решительно осуждаю несправедливую и пристрастную позицию СБ ООН», — добавила Ким Е.

Ранее сестра Ким Чен Ына предупредила США, что попытка очередного нарушения воздушного пространства страны американскими самолетами может стать для них «очень опасным полетом».

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    Глеб Бажуткин
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