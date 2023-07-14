Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине пообещали засадить Крым марихуаной после «деоккупации»

Представитель Зеленского Ташева пообещала засадить Крым марихуаной после «деоккупации»

Фото: Unsplash

Власти Украины планируют выращивать в Крыму медицинскую марихуану после того, как «деоккупируют» регион. Об этом заявила официальный представитель президента страны на полуострове Тамила Ташева. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По ее словам, идея засадить регион каннабисом еще год назад была заложена в украинскую стратегию экономического восстановления Крыма, разработанную к саммиту так называемой «Крымской платформы».

Представитель Владимира Зеленского пообещала фермерам оказать «содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано».

13 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, за это решение проголосовали 268 депутатов.

Владимир Зеленский, который не раз призывал к легализации каннабиса, полагает, что эта мера позволит «не терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    В России спрогнозировали снижение числа работающих пенсионеров

    Вежливый россиянин с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин и попал на видео

    ЕС решил ужесточить условия финансовой помощи Киеву

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Премьер Польши отреагировал на закрытие консульства в Смоленске

    Драка в книжном магазине в Москве попала на видео

    Названа причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске

    Названы способы повысить энергоэффективность ПК

    Стало известно о планах Кэмерона экранизировать трагедию с батискафом «Титан»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости