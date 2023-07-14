На Украине пообещали засадить Крым марихуаной после «деоккупации»

Представитель Зеленского Ташева пообещала засадить Крым марихуаной после «деоккупации»

Власти Украины планируют выращивать в Крыму медицинскую марихуану после того, как «деоккупируют» регион. Об этом заявила официальный представитель президента страны на полуострове Тамила Ташева. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По ее словам, идея засадить регион каннабисом еще год назад была заложена в украинскую стратегию экономического восстановления Крыма, разработанную к саммиту так называемой «Крымской платформы».

Представитель Владимира Зеленского пообещала фермерам оказать «содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано».

13 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, за это решение проголосовали 268 депутатов.

Владимир Зеленский, который не раз призывал к легализации каннабиса, полагает, что эта мера позволит «не терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».