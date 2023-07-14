Аналитик назвал справедливый курс доллара

Аналитик Попов заявил, что справедливый курс рубля сейчас составляет около 75-80 за доллар

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил, что справедливый курс рубля сейчас составляет около 75-80 за доллар. Его слова приводит РБК.

Аналитик отметил, что если цены на нефть будут расти, а Минфин не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, то рубль может укрепиться до 85 за доллар. «Но большее укрепление маловероятно из-за оттока капитала», — сказал он.