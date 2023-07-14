Японская ракета-носитель взорвалась во время испытаний двигателя

В Японии во время испытаний твердотопливной ракеты Epsilon S произошел взрыв

Японская твердотопливная ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытаний двигателя второй ступени. Об этом сообщает издание Jiji.

Инцидент произошел утром в пятницу, 14 июля, на полигоне Ноширо в префектуре Акита. Испытания проводило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA). По данным агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Причина произошедшего не уточняется.

Ранее первый запуск новейшей японской тяжелой ракеты H3 закончился неудачей, поскольку носитель не смог оторваться от земли. Попытка пуска ракеты предпринималась со стартовой площадки на космодроме Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Комментатор трансляции пуска заявил, что двигатель центрального блока носителя успешно включился, однако боковые ракетные ускорители не запустились.