77-летнего отшельника решили выгнать из его пещеры

AP News: израильтянин более полувека прожил в пещере и отказался покидать свой дом

Отшельник из Израиля получил уведомление правительства с требованием о выселении из пещеры, в которой он прожил более 50 лет, и отказался покидать ее. Об этом сообщает AP News.

В 1973 году Ниссим Кахлон, которому сейчас 77 лет, поселился в небольшой пещере на берегу Средиземного моря около города Герцлия. Первое время он жил в палатке на пляже и выдалбливал песчаник, расширяя пространство для будущего обиталища. За полвека израильтянин превратил пещеру в уникальный дом со сложным подземным лабиринтом, мозаичным полом и лестницами. Жилище мужчины стало местом притяжения для любознательных местных жителей и туристов.

Впервые Кахлона решили выгнать из пещеры еще в 1974 году, но он проигнорировал приказ о выселении. Он утверждает, что с тех пор и до 2022 года от властей не поступало жалоб по поводу его дома. Более того, хотя израильтянин так и не получил разрешения на строительство, несколько десятилетий назад городской совет подключил его пещеру к электросети.

Теперь Министерство охраны окружающей среды Израиля объявило, что постройка отшельника незаконна и вредит природе. Пожилой мужчина заявил, что будет бороться за свое право остаться. «Я не уйду отсюда. Я готов, чтобы меня здесь похоронили. Мне некуда идти, у меня нет другого дома», — сказал он.

Ранее сообщалось, что знаменитый отшельник, проживший более 30 лет на средиземноморском острове Буделли, вернулся к людям и воссоединился с любимой женщиной. Мужчина был изгнан с острова Буделли местными властями, которые заявляли, что он незаконно заселился в историческую хижину, использовавшуюся в качестве радиостанции в годы Второй мировой войны.

