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12:15, 14 июля 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о готовых предоставить F-16 странах

Глава МИД Украины Кулеба: Киев понимает, какие страны предоставят F-16 и их количество

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украина понимает, какие страны предоставят стране истребители F-16 и их количество. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его цитирует РИА Новости.

«У нас есть понимание стран, которые уже говорят, что они дадут самолеты, даже озвучивают количество», — сказал министр.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о создании коалиции стран, которые обучат украинских пилотов управлять истребителями F-16. По его словам, существует возможность включения в программу других типов истребителей. Министр добавил, что коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Киеву «полностью функциональных возможностей» F-16.

8 июня Кулеба объяснил отсутствие поставок указанных истребителей непростым техническим процессом. Как он утверждал, соответствующая коалиция крепчает.

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    Кристина Есикова
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