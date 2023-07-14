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12:05, 14 июля 2023Россия

Депутат Госдумы высказался о своем состоянии после аварии

Попавший в аварию депутат Чернышов заявил, что уже начал заниматься спортом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов прокомментировал сообщения о том, что он попал в ДТП около аэропорта Шереметьево, в результате которого получил перелом плечевой кости. Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о своем состоянии, парламентарий отметил, что начал занятия по фехтованию.

«Я уже приступил к изучению фехтования», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о состоянии здоровья после ДТП.

Какие бы невзгоды у нас ни были, я благодарен тем людям, кто меня сейчас поддерживает. Более 5000 сообщений пришло за последний час — это круто. И самое важное: я благодарен тем, кто меня сегодня поддержал

Борис Чернышовзаместитель председателя Госдумы

Ранее стало известно, что зампред Госдумы Борис Чернышов сломал руку в ходе ДТП около столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что депутат получил перелом плечевой кости. Согласно имеющейся информации, авария произошла вечером в четверг, 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе.

Сам Чернышов в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию.

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    Кирилл Садовский
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