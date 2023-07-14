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08:51, 14 июля 2023Мир

Министры стран G7 обсудят поддержку Украины

Министр финансов Японии: коллеги по G7 обсудят поддержку Украины 16 июля на G20

Фото: Louise Delmotte / Reuters

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что обсудит с коллегами по «Большой семерке» (G7) поддержку Украины. Его слова приводит Reuters.

«На этой встрече будут обсуждаться вопросы поддержки Украины, реформирования многосторонних банков развития и международного налогообложения. Мы не планируем выступать с заявлением, но мы будем вести дискуссии по решению проблем, с которыми сталкивается мир», — заявил глава японского ведомства.

По его словам, тогда же, 16 июля, представители «Большой двадцатки» (G20) обсудят вопросы глобальной экономики и медицинского страхования, устойчивого финансирования и инфраструктуры, а также глобальной финансовой архитектуры, глобальной налоговой реформы и инклюзивного финансирования. Обсуждение пройдет в кулуарах в рамках масштабной встречи G20 в Индии.

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    Анастасия Заикина
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