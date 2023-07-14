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23:02, 14 июля 2023Спорт

Обвинившая в изнасиловании футболиста «Манчестер Юнайтед» родила ему ребенка

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал отцом
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд. Фото: Ian Walton / Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал отцом. Об этом футболист сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ребенок родился во вторник, 14 июля. Его пол не уточняется.

В январе 2022 года Daily Mail сообщил, что девушка спортсмена Хэрриет Робсон обвинила Гринвуда в изнасиловании и угрозах убийством, однако дело было закрыто. С хавбека сняли обвинения, однако он был отстранен от выступлений за «Манчестер Юнайтед» и не провел после этого ни одной игры в составе команды.

21-летний Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 83 матчах за клуб, отметившись 22 забитыми мячами. В активе полузащитника также один матч за сборную Англии.

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    Анастасия Борисова
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