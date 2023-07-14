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16:17, 14 июля 2023Мир

Аналитик НАТО заявил о сюрпризах для ВСУ от Российской армии

Express: аналитик НАТО Бьюри считает, что Россия подготовила сюрпризы для ВСУ на поле боя

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российская армия подготовила для Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько сюрпризов на поле боя. Об этом заявил в интервью газете Express аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри.

«У них [России] также припасено несколько сюрпризов в рукаве. Даже просто с точки зрения того, как они используют свои ударные вертолеты в обороне, это стало сюрпризом», — высказался эксперт. Он также добавил, что у России было время, чтобы выстроить грамотную оборону. Кроме того, моральный дух российских военных находится на достойном уровне.

Бьюри также добавил, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, и «драгоценное время уходит».

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ходе своего контрнаступления не достигли целей ни на одном из направлений.

Ранее авторы Politico написали, что российские войска с успехом отражают контрнаступление ВСУ, которое для Киева окажется нелегким. Издание, в частности, указывало на распространяемые видеоролики с уничтоженными боевыми машинами пехоты Bradley американского производства.

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    Алина Гончарова
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