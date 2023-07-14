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16:33, 14 июля 2023Силовые структуры

Бухгалтер российского госучреждения похитил 30 миллионов рублей

МВД: в КБР глава бухгалтерии госучреждения похитил 30 млн руб. под видом зарплаты родне

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии (КБР) полицейские задержали главу бухгалтерии госучреждения и его подчиненного по подозрению в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По версии следствия, задержанные изготовили бухгалтерские документы, по которым 20 родственникам и знакомым, не работающим в госучреждении, переводились денежные средства под видом зарплаты на банковские карты. Затем фигуранты дела обналичивали их. Причем сами лжеработники не знали, что получают «зарплату».

Также подозреваемые начисляли себе повышенную зарплату.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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    Любовь Ширижик
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