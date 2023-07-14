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21:35, 14 июля 2023Культура

Стало известно о начавшихся у госпитализированного Краско галлюцинациях

«Известия»: у госпитализированного 92-летнего актера Краско начались галлюцинации
Иван Краско

Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

У госпитализированного 92-летнего актера Ивана Краско начались галлюцинации, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его помощницу Дарью Пашкову.

Стало известно, что артисту в больнице прописали сильнодействующие препараты, от них пациента клонит в сон, он путает врачей со своей ассистенткой и называет всех ее именем.

Как отмечает Telegram-канал Shot, Краско остается в тяжелом состоянии, но пытается шутить. Также сообщается, что в ближайшие несколько дней актер останется в реанимации.

Канал рассказал, что завтра госпитализированному артисту планируют привезти еду, поскольку больничная ему не понравилась.

Ранее сын Ивана Краско Федор рассказал, что его отца прооперировали. По его словам, артиста должны перевести в обычную палату после оперативного вмешательства.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

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    Марина Совина
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