Стало известно о начавшихся у госпитализированного Краско галлюцинациях

«Известия»: у госпитализированного 92-летнего актера Краско начались галлюцинации

У госпитализированного 92-летнего актера Ивана Краско начались галлюцинации, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его помощницу Дарью Пашкову.

Стало известно, что артисту в больнице прописали сильнодействующие препараты, от них пациента клонит в сон, он путает врачей со своей ассистенткой и называет всех ее именем.

Как отмечает Telegram-канал Shot, Краско остается в тяжелом состоянии, но пытается шутить. Также сообщается, что в ближайшие несколько дней актер останется в реанимации.

Канал рассказал, что завтра госпитализированному артисту планируют привезти еду, поскольку больничная ему не понравилась.

Ранее сын Ивана Краско Федор рассказал, что его отца прооперировали. По его словам, артиста должны перевести в обычную палату после оперативного вмешательства.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

