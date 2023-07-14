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12:39, 14 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о включении слов об Украине в НАТО в коммюнике в последний момент

Кулеба: слов о приглашении Украины в НАТО не было в коммюнике за 48 часов до саммита

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Слова о приглашении Украины в НАТО появились в итоговом коммюнике саммита в Вильнюсе в последний момент. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

«Дискуссии длились месяцы, я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины», — поделился он.

Из слов министра стало известно, что ситуацию удалось изменить после интенсивного общения с партнерами, прежде всего с США и ФРГ. После этого страны альянса согласились включить в текст заявления слово «приглашение». «Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим», — подытожил Кулеба.

Согласно тексту коммюнике, страны НАТО признают место Украины в блоке в будущем. Отмечается, что они готовы пригласить республику в альянс при согласии всех членов НАТО, а также при выполнении всех необходимых условий.

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    Варвара Кошечкина
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